"Sold out" per concerto Loredana Bertè

(ANSA) - CATANZARO, 13 SET - Il concerto inaugurale della XVI edizione del "Festival d'Autunno", ideato e diretto da Antonietta Santacroce, che Loredana Berté terrà il 20 settembre nel teatro Politeama di Catanzaro,, è già "sold out".

"L'inaugurazione di 'Alma brasileira' - é detto in un comunicato - avrà l'energia e la grinta della regina del rock, eccellente interprete, tra gli altri, di 'Carioca', album tributo a Djavan, uno dei maggiori autori del Brasile e fresca vincitrice del premio Power Hits Estate di RTL 102.5. Il concerto, attesissimo, vedrà in scena la Berté di sempre, trasgressiva e trascinatrice, con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana tra cui 'E la luna bussò', 'Dedicato', 'Non sono una signora', 'Sei bellissima', 'Il mare d'inverno', 'Per i tuoi occhi' e 'Mercedes Benz'. Non mancherà il brano 'Non ti dico no', inserito nel suo nuovo album 'Liberté', in uscita il 28 settembre".