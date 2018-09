Rubano pensione ad anziano in casa

(ANSA) - NICOTERA (VIBO VALENTIA), 13 SET - Entrano in casa di un ultranovantenne che vive da solo e, dopo averlo minacciato con un coltello, gli rubano la pensione di circa 800 euro per poi dileguarsi. E' accaduto a Nicotera.

I banditi, che erano due, hanno forzato la porta d'ingresso e si sono introdotti nell'abitazione dell'ultranovantenne che ha li ha colti sul fatto dopo aver sentito dei rumori sospetti.

L'anziano, però, con metodi violenti, é stato ridotto all'impotenza.

Arraffato il bottino, i due si sono allontanati e a quel punto il pensionato ha potuto lanciare l'allarme. Sul posto si sono recati i carabinieri, che hanno dapprima soccorso l'uomo, sotto choc per quanto era avvenuto, ed hanno poi avviato le indagini nel tentativo di risalire all'identità dei due rapinatori. L'attività investigativa, però, al momento, non ha dato esito.