Cadavere a Cosenza, forse di clochard

(ANSA) - COSENZA, 13 SET - Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo non identificato è stato trovato la scorsa notte lungo una strada di Cosenza. Il corpo si trovava nei pressi della struttura di accoglienza per i poveri "Oasi Francescana".

Secondo i carabinieri, che hanno avviato le indagini, potrebbe trattarsi di un clochard. Sul corpo la Procura della Repubblica ha disposto l'autopsia.