Partita edizione 2018 Settembre al Parco

(ANSA) - CATANZARO, 12 SET - Ha aperto i battenti a Catanzaro, all'interno del Parco della Biodiversità mediterranea, "Settembre al Parco NaturArt - 2018", evento storicizzato realizzato dall'Amministrazione provinciale che si concluderà il 21. Natura, arte, teatro, sport sono gli ingredienti della manifestazione promossa con il sostegno della Regione. "Inauguriamo uno straordinario cartellone e una programmazione - ha detto il presidente della Provincia, Enzo Bruno - che ci consente di valorizzare il Parco e tutta la città capoluogo della Calabria come epicentro culturale di grande rilievo. Diamo voce ai valori della vera Calabria - ha aggiunto Bruno - attraverso questa manifestazione che in sette giorni vivrà decine di spettacoli, opere teatrali, grandi concerti dibattiti. E lo facciamo nonostante le grandi difficoltà economiche che oggi vivono le Province. Per questo devo ringraziare in particolare la Giunta regionale e il presidente Mario Oliverio che ha puntato sul capoluogo di regione".