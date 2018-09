Volatile in motore, airbus rientra

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 11 SET - L'airbus 319 della Compagnia Easy Jet, con 157 passeggeri a bordo, in partenza dall'aeroporto di Lamezia Terme per Milano Malpensa, è stato costretto a rientrare dopo che un volatile è stato risucchiato da uno dei motori del velivolo.

Il "birdstrike", che letteralmente significa impatto con volatile, ha provocato danni al motore e, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, ha reso necessario il rientro dell'aeromobile dopo circa 10 minuti di volo. Secondo l'aeroporto, invece, l'aereo non è mai decollato. Attualmente il velivolo è fermo per l'effettuazione dei controlli di sicurezza, con conseguenti disagi per i passeggeri diretti nell'aeroporto milanese.

Secondo quanto si è appreso, l'airbus rimarrà nello scalo lametino in attesa dell'arrivo di alcuni pezzi di ricambio. La compagnia Easy Jet ha comunque predisposto l'arrivo di un altro velivolo, previsto per le 15, che partirà alla volta dello scalo milanese alle 16.