Ferisce madre che gli nega soldi,arresto

(ANSA) - VALLEFIORITA (CATANZARO), 10 SET - Ha tentato di estorcere denaro alla madre e poi, di fronte al suo rifiuto, l'ha aggredita, ferendola con un cacciavite ad una caviglia. Un uomo di 36 anni, V.B., incensurato, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri, a Vallefiorita, con l'accusa di tentata estorsione e lesioni.

I militari, intervenuti nell'appartamento a seguito di una segnalazione, hanno trovato la donna terrorizzata e ferita. La vittima, in lacrime, ha raccontato quanto era accaduto spiegando di essere stata aggredita per non avere aderito alla richiesta di denaro fattale dal figlio, che si è poi barricato nel bagno dell'appartamento. Dopo essere stato convinto ad uscire dal bagno, l'uomo ha ammesso le sue responsabilità.

La donna, che è stata curata dai sanitari della guardia medica, ha raccontato ai militari di continue minacce e vessazioni subite ad opera del figlio.