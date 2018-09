Salvini: Gratteri non entra in polemica

(ANSA) - POTENZA, 8 SET - "Non entro in queste polemiche, come non sono entrato in quelle sulla nave dei migranti, e non mi soffermo mai su un caso specifico: per me è fondamentale che la politica abbia la libertà, la volontà e il coraggio di creare un sistema giudiziario forte, e tale che non sia conveniente delinquere". Lo ha detto a Potenza, a margine della festa regionale della Cgil, il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo l'avviso di garanzia.

Gratteri, a Potenza per partecipare alla festa della Cgil Basilicata, è stato poi intervistato dalla giornalista di Repubblica Conchita Sannino.