Il sociale nei premi "Catanzaroinforma"

(ANSA) - CATANZARO, 8 SET - Una bella festa, con una particolare attenzione ai temi del sociale ed a chi s'impegna per aiutare chi soffre. É stato un momento significativo, caratterizzato da allegria ma anche da importanti spunti di riflessione, la consegna nel cinema-teatro "Comunale" dei premi "Catanzaroinforma", il sito diretto da Riccardo Di Nardo che svolge un ruolo importante nel panorama informativo non soltanto regionale grazie al notevole numero di contatti che può vantare quotidianamente. La serata é stata condotta da Simona Procopio e Davide Lamanna.

I riconoscimenti sono andati a Piergiorgio Caruso, fondatore del Museo del Rock; Daniela Fulciniti, del "Tribunale per la difesa dei diritti dei minori", e con lei i volontari dell'"ospedale allegro"; Elena Sodano, "anima" dell'associazione Ra.Gi. onlus; all'artista Saverio Rotundo, in arte "u Ciaciu"; all'attrice Adele Fulciniti; ai volontari del centro d'accoglienza "Conventino Sant'Antonio" ed a Massimo Pisanelli e Luciano Ricci, creatori della "Solid Ale Beer".