Sequestrati 29,7 gr eroina a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 7 SET - Personale della squadra volanti della Questura di Crotone, nel corso di servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal questore Massimo Gambino, hanno trovato e sequestrato 29,7 grammi di eroina a carico di ignoti, nel quartiere denominato "Fondo Gesù". Gli agenti, in particolare, hanno trovato 41 dosi contenute in una busta e confezionate in involucri di cellophane bianco termosaldato.

Inoltre la polizia ha segnalato all'autorità amministrativa, in quanto assuntori di sostanza stupefacente, due cittadini italiani, rispettivamente di 18 e 35 anni. In totale, oltre all'eroina, la polizia ha trovato anche 5,9 grammi di marijuana, e 0,5 di hashish.