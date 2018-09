Auto fuori strada, morto un trentunenne

(ANSA) - CROTONE, 4 SET - Un uomo di 31 anni, Giuseppe Gerace, di Crotone, è morto in un incidente la notte scorsa lungo la strada statale ionica 106, a nord dell'abitato cittadino, in località Passovecchio. L'uomo si stava recando al lavoro.

Gerace era alla guida della sua autovettura, una Ford Ecosport, quando la vettura, per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è finita fuori strada. L'uomo è deceduto sul colpo.

L'uomo era sposato e padre di tre bambini. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche il Suem 118, la polizia stradale ed i vigili del fuoco che hanno recuperato la vettura con una gru.