Incendio capannone, Vvf salvano animali

(ANSA) - SAN GREGORIO D'IPPONA (VIBO VALENTIA), 3 SET - I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti stamani a San Gregorio d'Ippona per l'incendio di un capannone agricolo.

Il pronto intervento dei vigili ha consentito di mettere in salvo quattro bovini e di sottrarre alle fiamme alcuni mezzi agricoli e attrezzature varie che si trovavano all'interno del capannone. L'incendio ha distrutto oltre 200 balle di fieno e causato la morte di due suini.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco con l'ausilio di un'autopompa e di un'autobotte.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare le cause dell'incendio.