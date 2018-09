Aveva hascisc e denaro, arrestato 50enne

(ANSA) - ZAMBRONE (VIBO VALENTIA), 3 SET - I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari a Zambrone un uomo di 50 anni, Giuseppe Caglioti, perché trovato in possesso, all'interno della propria abitazione, di 27 grammi di hashish e di denaro in contante per 770 euro. Sia la droga che la somma di denaro sono state sequestrate.

Il controllo che ha portato all'arresto di Caglioti é stato eseguito dai militari delle Stazioni di Zungri e Rombiolo.

Il fratello dell'arrestato, un ventottenne, già agli arresti domiciliari, é stato denunciato in stato di libertà perché trovato a sua volta in possesso di cinque grammi di marijuana, due di hashish e di una dose di cocaina.

L'arresto e la denuncia rientrano nel contesto delle attività svolte negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Tropea.