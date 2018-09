Ambiente e legalità,premiato Bombardieri

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 3 SET - Legambiente ha conferito il premio "Ambiente e legalità" al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri. Il riconoscimento, consegnato al magistrato dal responsabile nazionale "Ambiente e legalità" di Legambiente, Antonino Morabito, é stato assegnato a Bombardieri per l'inchiesta "Free Wildlife", che "ha messo in evidenza - secondo quanto é detto nella motivazione - come l'uccisione e la cattura dei piccoli passeriformi, attività illegale spesso trascurata o derubricata a reato contravvenzionale, abbia invece origine da solide motivazioni economiche illegali tanto da poter configurare il reato di associazione a delinquere per uccellagione e bracconaggio, oltre ai reati di uccisione e maltrattamento di animali. Nel caso specifico - afferma ancora Legambiente - giungendo all'arresto di ben sette persone che alimentavano, con le loro illecite attività, fiorenti mercati attivi nel nord Italia ed a Malta e producendo, da sole, un giro d'affari di oltre un milione di euro".