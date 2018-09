Incendio macchia, lambito villaggio

(ANSA) - COPANELLO DI STALETTI' (CATANZARO), 1 SET - Squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono impegnate dalla tarda mattinata per lo spegnimento di un vasto incendio di macchia mediterranea in località Copanello di Stalettì. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate velocemente sino ad arrivare a lambire alcune abitazioni del villaggio La Pineta ed un noto stabilimento di torrefazione.

Tre automezzi e nove unità dei vigili del fuoco sono intervenuti insieme al direttore operazioni di spegnimento che ha coordinato da terra l'intervento dell'elicottero della flotta regionale il cui impiego ha richiesto la disattivazione temporanea delle linee elettriche. Non si registrano danni a persone ma disagi alla viabilità per il fumo. I vigili del fuoco non escludono la natura dolosa del rogo. Un altro incendio di arbusti si è sviluppato nella notte a Roccelletta di Borgia e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero al Parco Archeologico Scolacium.