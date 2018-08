'Una marcia in più' verso il Pollino

(ANSA) - POTENZA, 31 AGO - Sette fuoristrada con un equipaggio di 22 persone - tra le quali anche cinque disabili - attraverseranno la Basilicata per arrivare fino al Pollino per otto giorni, dal 2 al 9 settembre, per l'edizione 2018 di "Una marcia in più", la manifestazione organizzata dall'associazione "Asd 4x4", supportata dall'Inail e dall'Apt Basilicata, presentata stamani a Potenza nel corso di una conferenza stampa.

La carovana attraverserà anche alcune zone impervie del Pollino, normalmente non accessibili agli automezzi per preservare l'ambiente, fino ad ammirare il Pino Loricato, simbolo del Parco nazionale del Pollino: i fuoristrada sono stati concessi in comodato gratuito da Jeep Italia.