Morti in torrente, riunione in Procura

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 28 AGO - Stabilire un cronoprogramma per procedere alle verifiche tecniche sulle Gole del Raganello teatro lo scorso 20 agosto della tragedia costata la vita a 10 persone. E' stato questo l'argomento al centro di una riunione convocata oggi a Castrovillari, con gli investigatori, dal Procuratore della Repubblica Eugenio Facciolla che su quanto accaduto ha aperto un fascicolo e ha proceduto al sequestro dell'area interessata dalla piena compreso anche il ponte del Diavolo, nel territorio del comune di Civita.

Null'altro si è potuto sapere sugli esiti dell'incontro. Gli inquirenti, comunque, in attesa di poter effettuare i sopralluoghi sul luogo del disastro, starebbero lavorando anche per individuare possibili situazioni di accumulo di acqua piovane, fango e detriti vari, a monte delle gole, in grado poi di scatenare l'ondata di piena che ha travolto e ucciso i nove escursionisti più la guida che li accompagnava.