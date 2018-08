Sara Fasano a prefinali Miss Italia

(ANSA) - CIRO' MARINA (CROTONE), 27 AGO - E' Sara Fasano, 18 anni, 1,78 metri di altezza, di Cosenza Miss Calabria 2018. La giovane, che si sta preparando per effettuare i test di Medicina ed è cintura nera di karate, rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali del concorso di Miss Italia. "Sono emozionatissima - ha detto dopo l'elezione - non ci credo.

Ringrazio tutti, Linda Suriano, la Carlifashionagency che mi hanno sostenuto in questo percorso che mi porta alle prefinali nazionali. Voglio diventare un cardiochirurgo e partecipo a Miss Italia perché bellezza e intelligenza sono facce della stessa medaglia". A proclamare Sara Fasano è stata Miss Italia 1997 Claudia Trieste, madrina della serata, che è tornata nella sua Cirò Marina dopo 21 anni e accolta calorosamente dalla comunità che l'ha adottata. Sono 11 le ragazze che parteciperanno alle prefinali nazionale. La finale regionale si è svolta Cirò Marina, nell'Area portuale sul Lungomare.