Scoperti 28 mila arbusti canapa indiana

(ANSA) - CANDIDONI (REGGIO CALABRIA), 25 AGO - Una piantagione di canapa indiana con oltre 28 mila arbusti è stata scoperta dal Gruppo carabinieri di Gioia Tauro a Candidono nella Piana di Gioia Tauro. Il sequestro è stato fatto in collaborazione con gli uomini della Tenenza di Rosarno, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, della Stazione di Nicotera Marina e della Compagnia di Tropea. Le piante, dell'altezza media di circa 1,70 metri, in pieno stato vegetativo, erano disposte su tre diversi appezzamenti in un terreno agricolo adibito ad agrumeto. La piantagione, di difficile accesso e occultata tra la vegetazione, era alimentata da un articolato e complesso sistema di irrigazione. Lo stupefacente avrebbe consentito di realizzare profitti per oltre 3 milioni di euro. Tutte le piante, salvo alcuni campioni per le analisi, sono state distrutte.