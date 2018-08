Allagamenti e disagi nel vibonese

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 25 AGO - Sono stati oltre trenta gli interventi effettuati fino a stamane nel vibonese a causa del maltempo. Le intense precipitazioni hanno prima colpito la zona tra Parghelia e Tropea e poi nella notte il territorio dei comuni di Joppolo e Nicotera.

I Vigili del fuoco di Vibo Valentia hanno lavorato tutta la notte portando in salvo sei persone rimaste bloccate all'interno delle proprie abitazioni a Nicotera. Numerosi gli interventi per allagamenti, smottamenti, crolli di muri di contenimento e rimozione detriti dalla sede stradale. A causa di una fuga di gas, provocata da uno smottamento di terreno, si è reso necessario procedere all'evacuazione momentanea di sei nuclei familiari residenti di una palazzina in via Madonna della Scala a Nicotera. In supporto è giunta una una squadra operativa munita di una idrovora dal Comando di Reggio Calabria.

Per rispondere alle tante richieste di intervento è stato disposto il richiamo del personale libero dal servizio.