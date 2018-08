Perde orientamento in bosco,rintracciato

(ANSA) - PETRONA' (CATANZARO), 24 AGO - Ha perso l'orientamento dopo essersi inoltrato in un bosco senza riuscire a trovare la strada del ritorno ma è stato rintracciato dopo qualche ora. E' finita bene la disavventura di un uomo di 49 anni disperso in una zona della Presila Catanzarese nel territorio del Comune di Petronà.

Lanciato l'allarme per il mancato rientro a casa dell'uomo, anche per l'approssimarsi delle ore notturne, è scattato il piano di ricerca di persone scomparse che ha visto impegnati vigili del fuoco delle sedi di Sellia Marina e Petilia Policastro e i carabinieri.

Dopo avere vagato per la zona il malcapitato, che aveva con sé un telefonino, è riuscito a comunicare la propria posizione utilizzando il Gps dello smartphone. I soccorritori, grazie alla presenza del segnale, sono riusciti a raggiungere il luogo indicato e hanno trovato il quarantottenne in buone condizioni di salute.