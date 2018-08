In auto con 1,120 kg cocaina, arrestato

(ANSA) - CETRARO (COSENZA), 24 AGO - Un 51enne di Cetraro, P.M., già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Paola dopo essere stato trovato in possesso di 1,120 chili di cocaina. I militari, impegnati in un servizio di controllo nel centro abitato di Cetraro, con il supporto di personale del Nucleo carabinieri cinofili di Vibo Valentia, hanno controllato un'auto di grossa cilindrata. La vettura, condotta dal 51enne, stava procedendo a velocità sostenuta sulla strada statale 18 in direzione sud. Dopo essere stato fermato, l'uomo ha iniziato ad assumere un atteggiamento nervoso e, comunque, sospetto per le circostanze di tempo e di luogo. Questo ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo del veicolo. La perquisizione, condotta con l'ausilio di Collins, pastore tedesco in forza al Nucleo cinofili, specializzato nella ricerca di droga, ha consentito di rinvenire 2 involucri del peso complessivo di 1,120 chilogrammi, contenenti cocaina.