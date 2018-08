Maltratta madre 80enne, arrestato

(ANSA) - CROSIA (COSENZA), 22 AGO - Ha minacciato di morte l'anziana madre, ma, grazie al coraggio della vittima di denunciarlo, è stato arrestato dai carabinieri. Un uomo, A.S, 58 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo ha più volte maltrattato e minacciato la mamma ultraottantenne a partire dal 2016, ma solo recentemente l'anziana ha deciso di denunciare il figlio ai carabinieri. In uno dei tanti episodi di maltrattamenti l'uomo ha minacciato di morte la madre per poi trascinarla per i capelli nell'abitazione. Il 58enne è stato trasferito nel carcere di Castrovillari.