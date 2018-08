Trovato con fucile e cartucce, arrestato

(ANSA) - CAPISTRANO (VIBO VALENTIA), 21 AGO - I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, insieme a quelli delle Stazioni di Monterosso Calabro, San Nicola da Crissa e Vazzano, hanno arrestato in flagranza di reato Salvatore Tucci, di 62 anni, di Capistrano.

Nel corso di un servizio contro i reati in materia di armi e munizioni, i militari, hanno compiuto una perquisizione domiciliare a casa dell'uomo e, all'interno di un garage a lui in uso, hanno trovato un fucile "Remington" con matricola abrasa oltre a 39 cartucce cal. 12, compatibili con la stessa arma. I militari hanno quindi deciso di estendere la perquisizione anche alla proprietà adiacente dove sono state trovate altre 50 cartucce, sempre cal. 12. Tucci, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato poi sottoposto al regime degli arresti domiciliari.