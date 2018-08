Tenta incendio casa ma rimane ustionato

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 20 AGO - Dopo un diverbio con un coetaneo, per "punirlo" in due rovesciano della benzina sul ballatoio di casa del rivale e danno fuoco. Ma uno di loro rimane ustionato. E accaduto a Le Castella di Isola Capo Rizzuto. Protagonisti sono stati M.M., di 25 anni, che è stato arrestato in flagranza dai carabinieri, e F.M., di 28, che, pur avendo riportato ustioni, è riuscito in un primo tempo a dileguarsi ed è stato rintracciato dopo alcune ore in un villaggio turistico.

Solo per un caso il rogo non ha interessato alcune bombole di gas che erano a poca distanza dal ballatoio dell'abitazione. Il giovane rimasto ferito è stato dapprima accompagnato dai carabinieri nell'ospedale di Crotone da dove, successivamente, è stato disposto il suo trasferimento in elisoccorso nel centro grandi ustionati di Bari dove gli sono state riscontrare ustioni nel 40%-50% del corpo. Non è grave. Il 25enne, invece, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Alla base della lite ci sarebbero futili motivi.