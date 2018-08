"Notte bianca biodiversità" a Gambarie

(ANSA) - GAMBARIE D'ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA), 16 AGO - Il rifugio dei Carabinieri Forestali di Marrappà, a Gambarie d'Aspromonte, ha ospitato l'evento denominato "La Notte bianca della biodiversità" realizzato dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Cites, il Museo di Storia Naturale di Cittanova, l'associazione entomologica "Emozioni Natura" e il planetario "Pytagoras".

Scopo della manifestazione è stato quello di promuovere l'osservazione e lo studio della fauna notturna locale e favorire la conoscenza e divulgazione delle riserve e delle attività che in esse si svolgono. Allestiti, per l'occasione, stand per l'esposizione e l'illustrazione di esemplari di rapaci notturni, compreso il gufo reale dell'Aspromonte e una parte della collezione di farfalle e insetti notturni. Il planetario ha installato il telescopio astronomico per l'osservazione dei pianeti e delle costellazioni.