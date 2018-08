A Squillace il "lungomare del benessere"

(ANSA) - SQUILLACE (CATANZARO), 16 AGO - A Squillace, cittadina insignita della "Bandiera verde" assegnata dalle società di medicina pediatrica, cambia il look del lungomare che diventa, così, "del benessere e della creatività".

Attraverso un utilizzo mirato del baratto amministrativo il Comune ha reso possibile la realizzazione di una serie di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del lungomare con l'obiettivo di stimolare emozioni e sensazioni di benessere. In particolare è stata sostituita e adeguata la pavimentazione, sono state recuperate le fioriere, creati scivoli di accesso per persone con mobilità limitata, impiantata una passerella a mare realizzata in materiale ecocompatibile, riverniciate le ringhiere e installate creazioni artistiche in ceramica opera degli studenti del locale liceo artistico e di un artigiano del borgo antico.In programma sabato 18 agosto, per l'inaugurazione, c'è la "Camminata del benessere", occasione per fare attività motoria "in un contesto ancora più suggestivo".