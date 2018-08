Sorpreso ad appiccare rogo, arrestato

(ANSA) - NICOTERA (VIBO VALENTIA), 14 AGO - Un 36enne, Emanuele Rosarno, di Rosarno, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Nicotera e Nicotera Marina, insieme alla polizia locale, con l'accusa di incendio boschivo e denunciato per il porto abusivo di armi bianche. Nel corso di un servizio di controllo contro gli incendi, i militari hanno notato al bordo della strada che delimita la pineta di Nicotera Marina, un giovane accovacciato a fianco alla propria auto.

Avvicinatisi per chiedere cosa facesse, l'uomo si è alzato di scatto tentando di fuggire con l'autovettura, ma è stato immediatamente fermato. Proprio in quel momento, una fiammata si è alzata dal luogo dove l'uomo era stato visto armeggiare.

Spento il rogo, i carabinieri hanno identificato l'uomo trovandolo in possesso di 5 accendini, una bomboletta di gas e tre coltellini.