Rissa tra componenti famiglie, 7 arresti

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 13 AGO - Una rissa è scoppiata ieri sera a Briatico in occasione dell'inaugurazione della Chiesa parrocchiale "San Nicola Vescovo". Sette persone sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri. L'episodio si è verificato nei pressi della piazza antistante la Chiesa ed ha visto coinvolti due nuclei familiari: da una parte i coniugi Michele Vacatello e Mariella Villano insieme al fratello di quest'ultima, e dall'altra i coniugi Simona Campora e Antonio Morello insieme al padre Rocco e al fratello Giuseppe. I militari di Briatico e Cessaniti - intervenuti poche ore prima per sedare un altro principio di rissa tra i contendenti - si sono frapposti fra i due gruppi che in più riprese si sono aggrediti tentando di usare anche un coltello e un "nunchaku".

All'origine, secondo gli investigatori, problemi di vicinato che si trascinano da tempo. Marinella Villano, Antonio Morello e Simona Campora hanno riportato ferite giudicate guaribili in un massimo di 15 giorni.