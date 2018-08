Scontro auto-scooter, muore diciottenne

(ANSA) - CROPANI (CATANZARO), 10 AGO - Un diciottenne è morto sul colpo, nella notte, in uno scontro avvenuto nella notte sulla strada statale 106 nel territorio di Cropani. Il ragazzo era alla guida di un scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Seat Ibiza condotta da un ventenne.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina, personale del servizio di emergenza 118 e i carabinieri che hanno fatto i rilievi e avviato gli accertamenti. L'impatto tra la vettura e il ciclomotore, avvenuto in località Difesa tra i territori dei comuni di Cropani e Botricello, è stato molto violento e per il diciottenne non c'è stato nulla da fare.