Perseguita ex moglie,allontanato 58enne

(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 10 AGO - Ha più volte minacciato di morte e insultato, per circa due anni, dopo la separazione, la ex moglie ponendo in essere anche pedinamenti che hanno ingenerato nella donna gravi stati d'ansia costringendola a modificare le proprie abitudini. Personale del Commissariato di Ps di Palmi ha eseguito la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla ex moglie nei confronti di un uomo di 58 anni, di Palmi con l'accusa di atti persecutori..

Gli investigatori della Polizia di Stato, dopo la denuncia della donna, hanno svolto degli accertamenti che hanno consentito di ottenere indizi sufficienti per chiedere e ottenere l'emissione del provvedimento cautelare nei confronti dell'uomo.