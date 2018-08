Morti due bambini investiti da treno

(ANSA) - BRANCALEONE (REGGIO CALABRIA), 8 AGO - Due bambini, un maschio ed una femmina, di 12 e 6 anni, sono morti dopo essere stati investiti da un treno regionale mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due bambini, D.S. di 49 anni, investita anche lei dal convoglio, é rimasta ferita ed é stata ricoverata negli Ospedali riuniti di Reggio Calabria. Le sue condizioni sono molto gravi. I due bambini, investiti in pieno dal convoglio, sono morti sul colpo. La donna, che vive a Milano e fa la casalinga, era in vacanza in questo periodo insieme ai figli - avuti dal marito da cui si era separata da alcuni anni - ed al convivente, anche lui residente a Milano ma originario di Brancaleone. Sul luogo dell'incidente, personale della Polizia ferroviaria, insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco ed al 118. Il traffico, attualmente, lungo la linea jonica é bloccato.