Aperta nuova rotatoria su Ss 18 a Palmi

(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 8 AGO - E' stata aperta al traffico dall'Anas la nuova rotatoria realizzata sulla strada statale 18 "Tirrena Inferiore", in località Trodio, nel territorio del Comune di Palmi. "Alcuni lavori di finitura dell'opera - è detto in un comunicato dell'Azienda - si concluderanno nel mese di settembre in anticipo rispetto ai tempi contrattualmente previsti, 220 giorni anziché 420. La nuova rotatoria è stata un'opera di compensazione realizzata da Anas in collaborazione e per il comune di Palmi a seguito dei lavori di ammodernamento della A2 'Autostrada del Mediterraneo'".

"Si tratta di un'infrastruttura stradale di particolare complessità - riporta ancora il comunicato dell'azienda - realizzata in ambito urbano, che collega 4 assi stradali, da Nord-Est la statale 18, da Sud-Est la viabilità comunale di collegamento all'A2, mentre da Sud-Ovest le direttrici provenienti dall'area urbana centrale del comune di Palmi e dell'area montana di S. Elia, altra direttrice di collegamento con l'A2".