Post-Graffiti ad Altrove Fest Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 7 AGO - Una residenza artistica per dieci artisti provenienti da tutta Europa, una mostra collettiva al Museo Marca e la realizzazione di una nuova opera d'arte pubblica contemporanea. Lo prevede la quinta edizione di Altrove Festival in programma nel centro storico di Catanzaro l'8 e il 9 agosto.

"Post-Graffiti Stress Disorder" è il titolo dell'edizione 2018 e della mostra collettiva sul fenomeno artistico più discusso dell'ultimo mezzo secolo. La mostra, ospitata nel Museo Marca, ha l'obiettivo di consolidare l'avanguardia artistica contemporanea con artisti come Abcdef (Germania), Boris Tellegen e Jeron Erosie (Olanda), Alexandre Bavard e Saeio (Francia), Mafia Tabak (Austria), Canemorto, Gruppo OK, Sbagliato e Tybet (Italia). Le opere che Altrove ha lasciato in eredità alla citta nelle ultime edizioni saranno valorizzate attraverso percorsi guidati e installazioni luminose. "Il 2018 - spiegano gli animatori - segna un importante punto di arrivo, e ancora di partenza, per Altrove Festival".