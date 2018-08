Magna Grecia Festival,"Easy"miglior film

(ANSA) - CATANZARO, 6 AGO - "Easy", di Andrea Magnani, ha vinto il premio come migliore film al "Magna Grecia Film Festival", la rassegna ideata da Gianvito Casadonte che si é conclusa stasera a Catanzaro.

La giuria del festival, presieduta dal regista Paolo Genovese e composta, tra gli altri, da Pier Francesco Favino, Vittoria Puccini ed Edoardo Leo, ha assegnato il premio come migliore attrice a Isabella Ragonese, protagonista di "Il padre d'Italia", e come migliore attore a Nicola Nocella per "Easy".

Il riconoscimento per la migliore regia é andato a "Due piccoli italiani", di Paolo Sassanelli, mentre il premio per la migliore sceneggiatura é stato attribuito a Paola Randi e Massimo Gaudioso per "Tito e gli alieni".

Ospiti della manifestazione, che é stata dedicata quest'anno a Vittorio De Sica, sono stati, tra gli altri, Oliver Stone, Richard Dreyfuss e Rupert Everett.