Ritenuto responsabile furti scuole,preso

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 4 AGO - Si sarebbe specializzato in furti nelle scuole e da aprile a maggio ne avrebbe commessi tredici. Stefano Berlingieri, di 26 anni, residente nel campo rom cittadino, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura.

Berlingieri, sorvegliato speciale, venne fermato dai militari nella domenica di Pasqua mentre si aggirava vicino ad un istituto scolastico. Avvicinato per essere identificato tentò di darsi alla fuga ma venne bloccato e arrestato per violazione della misura e resistenza a pubblico ufficiale. Da quell'intervento, anche grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, i militari sono risaliti ai vari furti ai danni di scuole nei giorni in cui le lezioni erano sospese.