Parti armi e munizioni trovate da Cc

(ANSA) - NICOTERA (VIBO VALENTIA), 1 AGO - I carabinieri di Nicotera e Nicotera Marina hanno scoperto, nella frazione Comerconi, parti di armi di vario tipo e migliaia di munizioni.

Il ritrovamento é avvenuto nel corso di una perquisizione nell'abitazione di una coppia di coniugi di 51 e 52 anni. In particolare, i militari hanno trovato una canna per fucile da caccia, con relativo congegno di sparo in cattivo stato di conservazione, risultato illegalmente detenuto dalla coppia. Il manufatto è stato sottoposto a sequestro ed i coniugi sono stati denunciati in stato di libertà.

Nel corso dello stesso servizio i carabinieri hanno anche trovato all'interno di un casolare rurale in stato di abbandono e su cui sono in corso verifiche per accertarne la proprietà, un sacco in plastica contenente 38 cartucce di vario tipo, 406 bossoli per pistola e 841 cartucce esplose per fucile di vario calibro. Anche in questo caso il materiale è stato sottoposto a sequestro.