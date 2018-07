Abbattuti 78 alberi,denunciate 3 persone

(ANSA) - MESORACA (CROTONE), 31 LUG - I carabinieri forestale hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone tre persone, una coppia di coniugi pensionati ed un loro figlio, con l'accusa di avere abbattuto senza autorizzazione nelle campagne di Mesoraca 78 alberi di cerro, ontano e faggio. L'area in cui é stato effettuato l'abbattimento era già sotto sequestro dall'anno scorso perché interessata da un'utilizzazione boschiva del tutto irregolare. I militari hanno anche accertato che é stata realizzata una pista boschiva in un terreno limitrofo, di proprietà comunale, che doveva servire per agevolare il trasporto del materiale legnoso ricavato dagli alberi abbattuti.