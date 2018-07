Droga e "scacciacani", denunciato 17enne

(ANSA) - PIZZO (VIBO VALENTIA), 30 LUG - Andava in giro con una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, e con 20 grammi di marijuana. Un diciassettenne è stato denunciato, in stato di libertà, dai carabinieri a Pizzo con l'accusa di detenzione di sostante stupefacenti e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Il minore è stato sorpreso dal comandante della stazione Carabinieri e da un altro militare che, entrambi liberi dal servizio, stavano percorrendo la statale 522 nei pressi della località Marinella. Dopo avere notato il calcio della pistola che fuoriusciva dai pantaloni indossati dal diciassettenne, i due militari lo hanno perquisito trovandolo in possesso della droga suddivisa in 10 dosi e dell'arma. Allargato il controllo all'abitazione del ragazzo è stato trovato anche un bilancino.