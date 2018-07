Successo Peter Cincotti ad Arena Stretto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 29 LUG - Successo per il concerto di Peter Cincotti all'Arena dello Stretto di Reggio Calabria.

Spalti gremiti, tanti applausi e standing ovation finale per un'esibizione, l'unica nel sud Italia del musicista newyorkese, che ha suscitato momenti di vera suggestione. Il trentacinquenne erede di Elton John e Billy Joel ha eseguito al pianoforte tutti i suoi successi mondiali, a cominciare da "Philadelphia", stregando il pubblico con i suoi virtuosismi al pianoforte e la sua voce. É stata onorata così nel migliore dei modi la prima serata del "Reggio Live Fest", realizzato in sinergia dai festival "FattidiMusica", organizzato e diretto da Ruggero Pegna, e "Alziamo il Sipario", a cura dell' assessorato alla Cultura del Comune di Reggio. La serata e' stata presentata da Gian Maurizio Foderaro, di Rai Radio1.