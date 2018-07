Residuato bellico a Crotone,isolata zona

(ANSA) - CROTONE, 29 LUG - Il comando della Polizia municipale di Crotone ha disposto il divieto di accesso ad un'area in località "Irto", lungo la strada per Capo Colonna, e l'isolamento di tutta la zona, dopo il ritrovamento di un oggetto che si presume possa essere un residuato bellico. L'area é stata interdetta totalmente al transito pedonale e veicolare.

Il divieto, in particolare, é in vigore dall'intersezione della strada provinciale 49 con la stradina interpoderale che accede all'arenile sottostante.

Per la prossima settimana é previsto l'intervento nella zona degli artificieri per accertare la natura dell'oggetto che é stato trovato e procedere alla sua successiva rimozione.