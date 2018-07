Dreyfuss, Stati uniti vivono involuzione

(ANSA) - CATANZARO, 29 LUG - "Non capisco cosa sia accaduto agli Stati Uniti, il Paese in cui sono nato e vivo. Una Nazione che è stata tra le più importanti e ammirate del mondo per tantissime valide ragioni é ormai alle prese con una palese involuzione". Lo ha detto Richard Dreyfyss, premio Oscar per "Goodbye amore mio!", intervenendo ad una master class a Catanzaro nell'ambito della XV edizione del Magna Grecia Film festival.

Intervistato da Silvia Bizio, presidente del Comitato artistico del festival, Dreyfuss ha parlato anche del suo "grandissimo amore per il teatro. Negli anni del debutto e in quelli immediatamente successivi era necessario fare film per poter guadagnare dei soldi, ma la passione per il teatro non è mai venuta meno".