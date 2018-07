Magna Grecia film festival con Everett

(ANSA) - CATANZARO, 28 LUG - Dai nomi già resi noti, come l'ospite d'onore Oliver Stone e l'attore Richard Dreyfuss, alle sorprese dell'ultimo istante come Rupert Everett che questa sera inaugurerà il red carpet della quindicesima edizione del Magna Grecia film festival dedicata a Vittorio De Sica, a Catanzaro.

La prima serata è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale erano presenti, tra gli altri, Gianvito Casadonte, direttore artistico e fondatore del festival, e il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. "Il Magna Grecia Film Festival - ha detto Casadonte - non è semplicemente un festival, ma un contenitore culturale, perché mettiamo in campo tantissimi appuntamenti rivolti soprattutto ai giovani calabresi. Inoltre puntiamo a valorizzare il nostro territorio con le sue bellezze". "Il Magna Grecia Film Festival - ha detto Abramo - per Catanzaro è una grande opportunità per portare il nome della città in alto e fuori dai confini della regione".