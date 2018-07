Incendio ruspa comune Melissa, 2 arresti

(ANSA) - MELISSA (CROTONE), 27 LUG - I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, con l'ausilio di quelli di Torre Melissa e Strongoli, hanno arrestato Giuseppe Russo, di 34 anni, di Strongoli, e Nicola Calfa (26), di Melissa, ritenuti gli autori dell'incendio appiccato il 15 luglio scorso alla ruspa pulispiaggia del Comune di Melissa. I due sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip di Crotone Michele Ciociola su richiesta del pm Alfredo Manca per danneggiamento e violenza e minaccia ad un corpo amministrativo.

All'identificazione dei due, i carabinieri sono giunti grazie ad alcune testimonianze di persone che hanno notato l'arrivo di una barca prima che divampasse l'incendio e la sua partenza subito dopo. Dalle riprese degli impianti di sorveglianza degli ormeggi tra Melissa e Strongoli, i carabinieri sono risaliti all'imbarcazione, risultata essere di proprietà di Giuseppe Russo che era stato denunciato, nel 2017, per ricettazione della stessa ruspa dopo il furto del mezzo avvenuto nel 2014.