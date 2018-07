Tentata rapina, fermato presunto autore

(ANSA) - SCALEA (COSENZA), 26 LUG - I carabinieri della Compagnia di Scalea hanno fermato un uomo, definito dai militari "pluripregiudicato" ma del quale non viene rivelata l'identità, con l'accusa di essere il responsabile della tentata rapina commessa ieri pomeriggio all'interno di un supermercato. Il responsabile del tentativo di rapina ha anche sparato un colpo colpo di fucile ferendo di striscio un dipendente del supermercato, allontanandosi poi a bordo di un'automobile condotta da un complice. Le indagini hanno registrato una svolta nel momento in cui un cittadino ha telefonato ai carabinieri segnalando la presenza di un motoveicolo simile a quello usato per la fuga dei malviventi parcheggiato, in maniera inusuale, in un sottopassaggio nei pressi della statale 18. I militari, giunti sul posto, hanno trovato all'interno del mezzo il fucile utilizzato per compiere il tentativo di rapina. All'identità del rapinatore si é poi giunti grazie all'esame delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del supermercato.