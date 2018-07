Pianta canapa ornamento salotto, arresto

(ANSA) - CORIGLIANO CALABRO (COSENZA), 25 LUG - Aveva una pianta di canapa indiana come ornamento del salotto e nascondeva sei dosi di eroina in una stampella ortopedica appesa al muro della sua abitazione. Franco Stefano Marinaro, di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Corigliano Calabro con l'accusa di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione di Marinaro i militari hanno trovato anche un cofanetto, nascosto in un cassetto della stanza da letto, con all'interno dosi di marijuana e materiale per l'irrigazione e la coltivazione della pianta di canapa indiana.