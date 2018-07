Asp Catanzaro, sì a piano 155 assunzioni

(ANSA) - CATANZARO, 25 LUG - Parte il piano delle assunzioni nell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Il Commissario ad acta per il Piano di rientro dal deficit sanitario, Massimo Scura, ha infatti approvato il Piano delle assunzioni per l'anno 2018. Soddisfazione è stata espressa dal Direttore generale, Giuseppe Perri, per la pubblicazione del decreto commissariale.

"Si tratta di 155 unità di personale dei vari profili professionali - ha commentato Perri - estremamente necessarie per rinforzare le varie Unità operative degli ospedali e dei servizi territoriali. Dobbiamo riconoscere all'ing. Scura di essersi fatto carico delle difficoltà delle direzioni strategiche delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria a garantire i livelli essenziali di assistenza, nella considerazione di rendere più facili i percorsi assistenziali dei cittadini della nostra regione, tenendo altresì conto degli equilibri economico finanziari".