In Calabria +5,6% vendita auto usate

(ANSA) - CATANZARO, 24 LUG - Dopo la crescita del 4,1% nel 2017 il mercato delle auto usate in Calabria segna un ulteriore incremento dei passaggi di proprietà nel I semestre del +5,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a 45.842 atti. Un dato che posiziona la regione al 10mo posto in Italia, ma confrontando i dati con la popolazione residente maggiorenne, con 283 passaggi netti ogni 10.000 abitanti passa al 19mo. Il prezzo medio delle vetture offerte è di circa 10.155 euro, inferiore alla media nazionale, mentre l'età media delle auto è di 8 anni. E' quanto emerge da una elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 il portale di annunci auto e moto, su base dati Aci. Tra le auto usate più ricercate, secondo l'analisi, al primo posto c'è sempre il diesel, ma aumenta sensibilmente l'attenzione per le auto "green" ibride ed elettriche (+224%), anche se rappresentano ancora una quota limitata. Tra le auto più richieste vince su tutte l'Audi A3, mentre tra le green ibride ed elettriche spicca la Toyota Yaris.