Scoperte 2.200 piante canapa, 4 arresti

(ANSA) - SAN GIOVANNI DI GERACE (REGGIO CALABRIA), 23 LUG - Una piantagione di canapa indiana costituita da 2.200 arbusti è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica, insieme a quelli delle Stazioni di Gioiosa Ionica, Caulonia Marina e ai Cacciatori di Calabria, in contrada San Pietro di San Giovanni di Gerace.

Nell'occasione i militari hanno arrestato Luca Benci, di 32 anni, Domenico Jentile (47), Massimiliano Demasi (45) e Enrico Mascali (35), con l'accusa di coltivazione di sostanza stupefacente. I quattro sono stati sorpresi mentre stavano accudendo alle piante le cui infiorescenze erano state già raccolte e riposte in due sacchi di juta contenenti circa 10 chili di marijuana. L'irrigazione era garantita da un sistema costituito da centinaia di metri di tubi in polietilene a rilascio graduale d'acqua regolato da un temporizzatore.