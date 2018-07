Flixbus in Calabria, bus da 30 città

(ANSA) - COSENZA, 23 LUG - Flixbus, leader europeo nei viaggi in bus, arriva in Calabria e, grazie alla collaborazione Ias Touring e Romano, collegherà da settembre 30 città delle province di Cosenza e Crotone con più di 1.700 destinazioni nazionali ed europee. Da oggi sarà possibile acquistare, sul sito www.flixbus.it, tramite App e nelle oltre 200 agenzie del territorio affiliate, i biglietti per viaggiare da e verso la Calabria. Saranno 26 i centri in provincia di Cosenza collegati, tra cui Corigliano-Rossano, Rende o Acri e località minori quali Mongrassano, Pietrapaola e Spezzano Terme, e 6 in provincia di Crotone, tra cui Cutro, Torretta di Crucoli, Cirò Marina e Strongoli Marina. Chi parte dalle due province potrà raggiungere direttamente le principali città italiane e con pochi cambi quelle europee. Tra le città che maggiormente beneficeranno della collaborazione c'è Cosenza che sarà collegata con Campania, Lazio, Toscana e Umbria: 14 collegamenti con Napoli, 42 con la Capitale, 14 con Firenze e Siena e 28 con Perugia.