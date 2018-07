Codacons, stop auto centro Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 23 LUG - Il Codacons ha chiesto alla Prefettura di Catanzaro di sospendere la circolazione su Corso Mazzini, la strada principale della città, per "motivi di incolumità pubblica". La richiesta trae origine dall'assenza dei marciapiedi. "Oggetto di un importante restyling, alcuni anni addietro, proprio per consentire la realizzazione della tanto discussa isola pedonale - scrive il Codacons in una nota - il Corso ha visto magicamente scomparire i marciapiedi, risucchiati allo stesso livello della carreggiata. Poi si è cambiata idea, niente più isola pedonale. Gli spazi per il passeggio dei pedoni non esistono più".

"La situazione attuale - sostiene Francesco Di Lieto - costituisce un serio pericolo, atteso che i cittadini passeggiano tra le auto in movimento, lungo una strada del tutto priva di marciapiedi. Ovviamente di segnaletica per informare i pedoni su come comportarsi, neppure a parlarne".